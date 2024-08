Geld und Leben Eine Börsenregel wie eine Wetterprognose

„Sell in May and go away“ – die wohl bekannteste aller Börsenregeln dürfte dazu beitragen, dass viele den Kapitalmarkt für völlig unkalkulierbar halten. Denn die Mai-Regel ist so zuverlässig wie eine mehrjährige Wetterprognose: Wer sich danach richtet, liegt ähnlich so häufig falsch wie richtig. Dabei gibt es sehr wohl aussagekräftige Indikatoren. Nur gehört eben der Kalender nicht in diese Kategorie. Was auch der Sommer 2024 eindrucksvoll beweist. So hat der wichtigste Aktienindex der Welt, der amerikanische S&P 500, seit Anfang Juni mehrfach neue Rekordstände markiert. Selbst ein Attentat im Wahlkampf konnte diesen Lauf nicht aufhalten.