Geld und Leben Das Inflationsgift wirkt noch immer

Diese Entscheidung wird jedoch auch kritisiert. Ein Kommentar in der Wochenzeitung „Die Zeit“ bringt die Kritik auf den Punkt: Die Zinserhöhung sei bitter für die ohnehin schon kriselnde deutsche Wirtschaft. Kredite und damit Investitionen würden teurer, die ganze Wirtschaft verlöre an Schwung. Die Zinsentscheidung der EZB bremse die hiesige Wirtschaft noch weiter aus! Hinzufügen könnte man noch, dass man vor großen Herausforderungen steht, wie der Bekämpfung des Klimawandels, der Digitalisierung, der Erneuerung der maroden Verkehrsinfrastruktur. All das erfordert erhebliche Investitionen, die nun teurer werden.