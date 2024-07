Geld und Leben Illegale Preisabsprachen – reine Männersache?

In einer ersten Studie dazu haben meine Mitarbeiterin Christina Heldman und ich uns einmal 15 Kartelle genauer angesehen, die das Bundeskartellamt in Deutschland aufgedeckt hat. Was besonders ins Auge stach: Von den 156 an diesen Kartellen beteiligten Managern waren nur zwei (!) weiblich, also gerade einmal 1,3 Prozent. Auch wenn Frauen noch immer in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, so sind 1,3 Prozent deutlich weniger als der korrespondierende Anteil weiblicher Produktmanager. Neigen Frauen also weniger zur Kartellbildung? Oder sind sie einfach nur schlauer und lassen sich weniger oft erwischen?