Geld und Leben Grüne Geldpolitik lenkt vom Thema Preisstabilität ab

Non, Monsieur Macron! Der französische Präsident betonte auf seiner diesjährigen Rede an der Pariser Universität Sorbonne, dass es „absolut unerlässlich“ sei, das in den europäischen Verträgen festgelegte Ziel der Europäischen Zentralbank um ein Klimaziel zu erweitern. Aber das ist absolut keine gute Idee.