Geld und Leben Scheitern des Investoren-Deals der DFL ist ein Gewinn

Wenn die DFL wirklich dringend Geld benötigt, wäre es besser, eine Anleihe auszugeben, so wie viele Vereine es in der Vergangenheit getan haben. Rot-Weiß Oberhausen etwa begibt aktuell eine Fananleihe mit einem Basiszinssatz von nur vier Prozent, obgleich das Investment in einen einzelnen Verein viel riskanter ist als eine Investition in die gesamte DFL. Eine Anleihe könnte zudem viel breiter gestreut werden, sodass auch das Risiko einer gezielten Einflussnahme einzelner Investoren deutlich geringer wäre.