Geld und Leben Ab Sommer fahren wir auf Sicht

Am 6. Juni wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen voraussichtlich um 0,25 Prozentpunkte senken. Das ist nachvollziehbar: Das Ziel der EZB ist es, für Preisniveaustabilität zu sorgen, und nur wenn dieses Ziel nicht in Gefahr ist, soll sie die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union unterstützen – so der Gesetzgeber. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Mittelfristig, weil Geldpolitik zeitverzögert wirkt: Zinsänderungen der EZB heute schlagen sich erst im nächsten Jahr in den Preisen nieder. Prognosen sehen die Inflationsrate im Euroraum im nächsten Jahr wieder bei zwei Prozent. Dies deutet darauf hin, dass es derzeit möglich ist, geldpolitisch ein wenig von der Bremse zu gehen. Das würde grundsätzlich positiv auf das schwächelnde Wirtschaftswachstum im Euroraum wirken, ohne das Inflationsziel zu gefährden.