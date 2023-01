Geld und Leben Rezession voraus!

Erstmals 1974 und dann auch zu Beginn der Achtzigerjahre haben wir die 18 Prozent bereits verzeichnet, beide Male begleitet von einem Einbruch der Wirtschaft. Danach hat sich die Lage aber immer wieder beruhigt. Seinerzeit half der Ausbau der Kernenergie, um die Abhängigkeit vom Öl zu vermindern. Auf der Angebotsseite senkte die Erschließung neuer Fördergebiete, etwa in der Nordsee, die Preise für Öl und Gas. Die Abkehr von fossilen Energien geht bekanntlich weiter. Vor allem in Europa soll es der Ausbau der Erneuerbaren richten, anderswo auf der Welt hält der Trend zur Kernenergie an. Was diesmal anders ist: trotz historisch hoher Preise für Öl und Gas investieren Unternehmen immer weniger in neue Quellen, obwohl noch reichlich Reserven bestehen.