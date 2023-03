Geld und Leben Das Schweigen der Bankenaufsicht

Vor einer Woche brach die amerikanische Silicon Valley Bank (SVB) zusammen. Diese Pleite schürte auch Unsicherheiten bezüglich der Solidität deutscher Banken. Aber: Auch wenn das wirtschaftliche Umfeld für Banken derzeit schwierig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer ausgewachsenen Bankenkrise kommt, gering. Die deutschen Banken haben ein anderes Geschäftsmodell. Die SVB war eine Bank für Start-ups. Diese verfügten in den letzten Jahren über extrem viel Liquidität, die sie bei der SVB anlegten. Die SVB investierte diese Einlagen in niedrig verzinste US-amerikanische Staatsanleihen. Mit der Zinswende im vergangenen Jahr sanken die Kurse dieser Staatsanleihen. Gleichzeitig benötigten die Start-ups Liquidität und zogen Einlagen ab. Um diese Einlagenabzüge zu befriedigen, musste die SVB die Staatsanleihen mit großen Verlusten notverkaufen. Das Vertrauen in die Bank sank, Einlagen wurden nun erst recht abgezogen, ein Bank-Run setzte ein, die SVB war pleite.