Geld und Leben Indien bleibt der Wachstumsstar

„Wer der trüben Stimmung der europäischen Wirtschaft entkommen und seinen Anlagen mehr Dynamik gönnen will, findet jedenfalls in Indien attraktive Ziele.“ Das schrieb ich vor einem Jahr an dieser Stelle, und so kam es auch. Wer in indische Papiere investiert hat, ist heute in Feierlaune. Mit einem Plus von über 20 Prozent seit September 2023 konnte der dortige Aktienindex die meisten anderen Börsen abhängen. Der Dax etwa schaffte in der Zeit einen Zuwachs von 15 Prozent.