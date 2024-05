Geld und Leben Geburtenzahl auf Talfahrt

Seit Covid-19 hat sich die Schrumpfung noch einmal beschleunigt und wurde danach keineswegs abgebremst. Im Gegenteil, 2023 ist der Geburtenrückgang praktisch weltweit in einen Absturz übergegangen. In manchen asiatischen Ländern wie Korea ist die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bereits unter eins gesunken. Der Zeitpunkt, für den der Höhepunkt der Weltbevölkerung zu erwarten ist, rutscht damit immer weiter nach vorn. Inzwischen ist davon auszugehen, dass es schon in etwa 15 Jahren so weit sein wird.