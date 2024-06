Geld und Leben EM gut, Konjunktur gut!

Die Konjunktureffekte lassen sich vor allem psychologisch erklären und weniger fundamental ökonomisch. Wenn sich die Stimmung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern aufhellt und diese etwas optimistischer werden, kann das den Konsum anregen und damit die wirtschaftliche Aktivität beflügeln. Doch strukturelle Wachstumsprobleme werden so leider nicht gelöst, denn die Wachstumsbremsen für die deutsche Volkswirtschaft liegen aktuell auf der Angebotsseite, also bei den schlechten Standortbedingungen und nicht bei einer mangelnden Nachfrage. Insofern besteht in einem konjunkturellen Strohfeuer sogar eine gewisse Gefahr, wenn es die strukturellen Probleme der deutschen Volkswirtschaft überdecken sollte.