Geld und Leben Finanzkrise für Anfänger

Meinung · Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Schieflage der Credit Suisse haben die Finanzmärkte wieder einmal beunruhigt. Erinnerungen an die große Krise von 2008/2009 werden wach. Was diesmal gleich und was anders ist.

27.04.2023, 08:56 Uhr

Szene vom Börsenparkett in New York City am 16. September 2008. Foto: AP/Seth Wenig

Mitte März war es nach 15 Jahren wieder so weit: Es roch verdächtig nach globaler Finanzkrise. Einige mittelgroße US-Banken und eine Schweizer Großbank befanden sich in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Fälle traten zwar unabhängig voneinander auf, doch eines war allen Instituten gemeinsam: Nach schweren Verlusten gerieten sie in eine Vertrauenskrise. Die Rettungsaktionen gestalteten sich ganz unterschiedlich. Kein Wunder, dass die meisten Menschen den Überblick verloren und inzwischen beim Thema Banken resigniert abwinken.