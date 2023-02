Geld und Leben Die Inflation bleibt das Hauptübel

Um die hohe Inflation zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) in der letzten Woche ihre Zinsen um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Der entscheidende Leitzins liegt jetzt bei 2,5 Prozent. Diese Zinsentscheidung war richtig. Die Inflation ist hoch (im Januar lag die Inflationsrate im Euroraum bei 8,7 Prozent) und für dieses und das nächste Jahr werden Inflationsraten erwartet, die über dem Zielwert der EZB von zwei Prozent liegen. Entscheidend ist aber, dass die hohe Inflationsrate in erster Linie nicht mehr nur die stark gestiegenen Preise für Energie und Nahrungsmittel widerspiegelt. Auch die Kerninflationsrate, die diese Preiserhöhungen nicht berücksichtigt, liegt bei über fünf Prozent. Es sind fast alle Preise stark gestiegen, zum Beispiel auch für Körperpflegeprodukte oder Schreibwaren. Insgesamt „frisst sich die Inflation immer mehr durch die Wirtschaft und gewinnt an Breite“, wie Joachim Nagel, der Präsident der Deutschen Bundesbank, sagt.