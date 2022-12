Maßnahmen gegen die Krise Gute Entlastungen, schlechte Entlastungen

Erstes, zweites, drittes Entlastungspaket, Wirtschaftlicher Abwehrschirm, Inflationsausgleichsgesetz. Ein Blick auf die Internetseite des Bundesfinanzministeriums macht schwindlig. Entlastungen – wohin man schaut. Nur einige seien genannt: Einmalzahlungen an alle Erwerbstätigen, an alle Rentnerinnen und Rentner, an alle Studierenden, Tankrabatt, Neun-Euro-Ticket, Gas- und Strompreisbremse für alle, zahlreiche Steuerentlastungen.