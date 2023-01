Emerging Markets China erwacht zu neuem Leben

Dazu brachte die rigorose Null-Covid-Politik in Teilen des Landes immer wieder das öffentliche Leben zum Stillstand. Das galt auch für die Industrie sowie zentrale Umschlagplätze wie Containerhäfen. Die Zahl der Flüge ins Ausland sank um 97 Prozent. Hatte die Regierung in den Jahren zuvor Wirtschaftswachstum immer an die erste Stelle gesetzt, so schien sie mehr als ein Jahr lang darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen.