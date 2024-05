Geld und Leben Pkw-Maut – schmerzhaft, aber wirksam

Der Bundestag hat eine Neufassung des Klimaschutzgesetzes verabschiedet. Für Klima­schutzmaßnahmen soll nun die sektorenübergreifende Gesamtberechnung von Treibhausgasemissionen maßgeblich sein, unabhängig davon, wo sie entstanden sind. Gerade für die Verkehrspolitik nimmt das etwas den Druck aus dem Kessel. Denn während der CO 2 -Ausstoß in allen anderen Sektoren deutlich reduziert wurde, ist er im Verkehr kaum gesunken. In der Energiewirtschaft und im Gebäudesektor hat sich der CO 2 -Ausstoß gegenüber 1990 mehr als halbiert. Im Vergleich zu 2010 sind die Emissionen in der Energiewirtschaft um rund 45 Prozent gesunken, im Gebäudebereich um 30 Prozent und in der Industrie um 15 Prozent. Im Verkehr aber sind die Emissionen heute fast genauso hoch wie 2010.