Aktien und Anleihen Die Mischung macht es

Wer gut essen will, so sagt man, kauft Aktien; wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Denn nur wer bereit ist, gewisse Risiken einzugehen, kann auf eine ordentliche Rendite rechnen. Auch das weiß der Volksmund: „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Ausschließlich in die vermeintlich sicheren Anleihen zu investieren, ist aber auch für Risikoscheue nur die zweitbeste Lösung. Viele von ihnen haben das im vergangenen Jahr schmerzhaft erfahren, als sogar Bundesanleihen um 15 oder gar 20 Prozent an Wert einbüßten.