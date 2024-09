Draghi-Report Dramatischer Weckruf für die EU

Und wie wurde in Deutschland auf den Draghi-Report reagiert? Christian Lindner twitterte umgehend, dass strukturelle Probleme sich nicht über gemeinsame Schulden lösen ließen. Das stimmt. Friedrich Merz ließ verlautbaren, dass es mit ihm keine Schuldenspirale geben werde. Das ist wichtig. Aber darum ging es in dem Report nicht in erster Linie. Es muss gehandelt werden, und die Reaktion sollte sein, was können wir davon umsetzen, und nicht, was können wir nicht machen. Der Weckruf scheint immer noch nicht angekommen zu sein.