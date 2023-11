Geld und Leben Kalt erwischt

Das Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse hat die Bundesregierung kalt erwischt. Auch die Politik muss sich also – zur Verwunderung mancher Politiker – an selbst gesetzte Regeln halten. Intensiv wird nun darüber beraten, wie ein Plan B aussehen kann, den es bisher offenbar nicht gab. Naheliegend mag sein, nach einem Regelverstoß einfach die Regeln zu ändern, also die Schuldenbremse aufzuweichen, um dann doch so weitermachen zu können wie bisher geplant. Als Hauptargument für ein solches Aufweichen der Schuldenbremse werden regelmäßig Herausforderungen bei Klimaschutz und öffentlicher Infrastruktur angeführt. Die Schuldenbremse verhindere hier angeblich wichtige Investitionen. Ein genaues Hinsehen zeigt jedoch: Das stimmt so nicht.