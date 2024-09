Geld und Leben Die leeren Versprechungen der Politik

Der Ausbau der erneuerbaren Energien werde uns nicht mehr als eine Kugel Eis im Monat kosten – Eis­kugeln sind zwar teurer geworden, aber zum Glück nicht so teuer. „Was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold“, sagte der damalige Präsident des Europaparlaments und spätere SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Juni 2016. Vielen war jedoch schon klar, dass die Aufnahme von Flüchtlingen vor allem ein Akt der Menschlichkeit ist und eine humanitäre Aufgabe, die den Menschen in Europa einiges abverlangt, aber nicht ohne Kosten und Risiken ist. In der Pandemie folgte dem letzten Lockdown der allerletzte Lockdown und dann der allerallerletzte Lockdown. Zahlreiche Maßnahmen haben sich im Nachhinein als überzogen herausgestellt, an eine konsequente Aufarbeitung fehlt bisher. Im Frühjahr 2023 versprach Kanzler Olaf Scholz ein „grünes Wirtschaftswunder“ mit Wachstum wie in den 1950er- und 1960er-Jahren… Kritiker der EU, der Klimapolitik oder der Corona-Maßnahmen werden zugleich recht schnell als Nationalisten, Klimaleugner oder Corona-„Querdenker“ ­diffamiert.