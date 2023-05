Geld und Leben Die „Gierflation“ trifft vor allem die Reichen

Was ist dran? Schauen wir auf die börsennotierten Unternehmen in Europa, so sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Insgesamt dürften die Gewinne in diesem Jahr nur stagnieren – allerdings mit großen Unterschieden zwischen den Branchen. Ein deutliches Minus etwa weisen die Öl- und Gas-Produzenten auf, denn dort sind die Preise bekanntlich kräftig gefallen. Andere profitieren eher zufällig, wie die Banken. Sie bekommen ihren wichtigsten Preis, nämlich den Zins, weitgehend von der EZB verordnet. Haben sie wie derzeit nur geringe Abschreibungen auf Kredite, klettern die Gewinne kräftig.