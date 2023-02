Geld und Leben Warum die Bundesbank Verlust macht

Verluste der Bundesbank sind aber gänzlich anders zu bewerten als die einer „normalen“ Bank. 1. Es ist nicht die Aufgabe der Bundesbank, Gewinne zu machen. Ihr gesetzlicher Auftrag ist, für Preisstabilität zu sorgen. Und wenn dieses mit Verlusten einhergeht, sind diese hinzunehmen. 2. Der Steuerzahler haftet nicht für diese Verluste. Er ist dahingehend betroffen, dass die Bundesbank keine Gewinne an den Finanzminister abführen kann. Das ist aber auch nicht ihr Auftrag, und der Beitrag der Bundesbankgewinne zum Bundeshaushalt ist moderat: In den vergangenen 20 Jahren hat die Bundesbank pro Jahr zwischen null und 6,3 Milliarden Euro an Gewinnen ausgewiesen. Zur Einordnung: Der Bundeshaushalt sieht für 2023 Ausgaben von 476 Milliarden Euro vor. 3. Die Bundesbank kann nicht wie eine „normale“ Bank zahlungsunfähig oder insolvent werden. Selbst wenn es technisch zu einer Überschuldung kommt, sie also ein negatives Eigenkapital ausweist (wie es in den 1970er Jahren schon einmal der Fall war), kann sie ihre Aufgaben weiterhin erfüllen. Der Finanzminister ist nicht verpflichtet, die Bundesbank zu rekapitalisieren. 4. Länger anhaltend kann ein negatives Eigenkapital die Glaubwürdigkeit einer Zentralbank beeinträchtigen, und diese ist wichtig für die Geldpolitik.