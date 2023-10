Der Fall China Weniger Risiko, mehr Kosten

Im Falle Chinas als größtem europäischen Lieferanten in Asien kam hinzu, dass das lange Zeit konstruktive Verhältnis durch Spannungen belastet wurde. Naheliegender Gedanke: Statt in der Ferne einzukaufen, produzieren wir lieber in der Heimat. Gleichzeitig bleibt China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ein wichtiger Absatzmarkt für die EU. Der resultierende Drahtseilakt soll aber, so betonen Brüssel, Berlin und Paris, nicht zur Entkopplung führen, sondern zu einer Risikominderung. „De-Risking“ ist das neue Schlagwort. Am Ergebnis ändert das wenig: Vieles, das wir früher günstig anderswo eingekauft haben, werden wir nun hierzulande herstellen. Und das wird teuer. Hersteller von Computerchips verlangen Subventionen von bis zu zehn Milliarden Euro für einzelne Werke. Der Verzicht auf chinesische Komponenten in Telefonnetzen und bei der Bahn kostet weitere Milliarden. Auf E-Autos aus Asien drohen Strafzölle wegen Hersteller-Subventionen. Und kürzlich wurde noch bekannt, dass die EU-Kommission die strauchelnde europäische Windkraftbranche gegen günstige chinesische Anbieter schützen will.