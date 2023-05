Geld und Leben Der Einstieg Chinas im Hamburger Hafen ist eine Chance

Es ist richtig, in Bezug auf die Interessen Chinas nicht naiv zu sein. Gleichwohl ist eine differenzierte Betrachtung notwendig. Zu einer solch differenzierten Betrachtung gehört nicht nur die Analyse von Risiken, die mit chinesischen Investitionen in Deutschland verbunden sind. Mindestens vergleichbare Risiken und Abhängigkeiten können durch deutsche Investitionen in China entstehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat daher recht, wenn er prinzipiell über ein sogenanntes Outbound Investment Screening, also eine Prüfung deutscher Investitionen in China, nachdenkt. In den USA gibt es das schon seit geraumer Zeit, und zwar aus guten Gründen.