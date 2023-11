Geld und Leben Aktien bleiben auch 2023 eine gute Anlage

Sogar den Kaufkraftverlust durch die Inflation konnte eine simple Anlage im Dax mehr als ausgleichen. Aber heißt es nicht immer, wir sollten nicht alles auf eine Karte setzen – schon gar nicht auf die deutsche? In der Tat, der Weltaktienindex glänzt in diesem Jahr mit einem Plus von über 15 Prozent. Wobei – was heißt schon „Welt“-Index? Der Anteil der USA beträgt gut zwei Drittel. Und das ist gleich die wichtigste Erklärung für das historisch gute Ergebnis. Denn US-Aktien liegen 2023 mit fast 18 Prozent in der Gewinnzone. Andererseits – was heißt schon US-Aktien? In Wirklichkeit waren es die bekannten Technik-Namen von Apple bis Tesla, inzwischen gern die „Glorreichen Sieben“ genannt, die praktisch das gesamte Plus ausmachten. Die übrigen 493 Unternehmen im Hauptindex des Landes verzeichnen im Saldo eine schwarze Null.