Geld und Leben Von Bauern und Sündenböcken

Einige Politiker zeigen nun auf die Macht der fünf großen Lebensmittelhändler in Deutschland: Sie seien verantwortlich, weil sie den Bauern zu wenig zahlten. Überzeugend ist das nicht. So wird etwa gut die Hälfte der in Deutschland produzierten Milch exportiert. In den Lebensmittelhandel gehen nur rund 40 Prozent der Milchprodukte, also Trinkmilch, Butter, Käse und so weiter, wo sie mit Produkten aus Dänemark, Italien, Irland im Wettbewerb um die Gunst von uns Konsumenten stehen. Auch beim Schweinefleisch geht rund die Hälfte in den Export. Die Preise werden hier auch von der Nachfrage aus Asien und der dortigen Produktion bestimmt. Als etwa China 2020 einen Importstopp für deutsches Schweinefleisch verhängte, rauschte der Preis in den Keller. Mit dem Handel in Deutschland hat das nichts zu tun. Getreidepreise werden durch Exporte aus der Ukraine und Russland stark beeinflusst.