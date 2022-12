Geld und Leben Warum die Deutschen ungern mit Karte bezahlen

In Deutschland bezahlt man am liebsten mit Bargeld. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ermittelt, dass in den Geschäften 63 Prozent der Einkäufe mit Bargeld, 31 Prozent mit einer Karte und nur drei Prozent über mobile Verfahren, also über eine App auf dem Handy oder der Armbanduhr, bezahlt werden.