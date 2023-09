Bevölkerungsreichstes Land der Erde Ein Blick nach Indien lohnt sich

Wie viel Unwichtiges landet jeden Tag auf unseren Nachrichtenseiten und Social-Media-Kanälen. Und wie viel Wichtiges geht in dieser Flut unter. So geschehen beim Rennen um das bevölkerungsreichste Land der Erde – ein Jahrhundert-Ereignis. Im April 2023 hat Indien nach den offiziellen Zahlen der UN in dieser Disziplin China überholt. Historisch gesehen ist die Reihenfolge nicht einmalig. Aber das letzte Mal, dass Indien in dieser Statistik führte, liegt rund 270 Jahre zurück – Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals hatten beide Länder jeweils an die 190 Millionen Einwohner, derzeit sind es 1,4 Milliarden.