Geldanlagen in 2023 Wo Sie die besten Sparzinsen bekommen

Wie genau Sparer in der aktuellen Finanzsituation vorgehen sollten, hängt Verbraucherschützer Hentschel zufolge ganz vom individuellen Anlagehorizont und den persönlichen Risikopräferenzen ab. „Wer sicherheitsorientiert sparen will, sollte aktuell keine langen Festgelder anlegen“, rät er. Wenn nämlich die Zinsen weiter steigen, sei man an die Laufzeit gebunden und könne nicht von möglicherweise steigenden Zinsen profitieren. „Eine Möglichkeit sei eine ‚Treppenstrategie‘ aus jederzeit verfügbarem Tagesgeld und Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten, zum Beispiel ein Jahr und zwei Jahre. „Einen Betrag von 15.000 Euro könnte man so teilen und wäre relativ schnell dabei, wenn die Zinsen steigen bzw. gestiegen sind.“