Serie Mein Geld Geldanlage mit reinem Gewissen

Was gehört zu grünen Geldanlagen? Darunter fallen sowohl Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile oder Sachwertinvestments wie solche in ein bestimmtes Immobilienprojekt. Green Bonds zum Beispiel sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Emittent (derjenige, der die Anleihe ausgibt) sich gegenüber dem Investor verpflichtet, das Geld zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen. Beispiele dafür sind die E-Mobilität, Windkraft, Solaranlagen oder die energetische Sanierung von Immobilien. Aber auch Mikrofinanzfonds, die in entsprechende Institute mit Krediten für Kleinstgewerbetreibende in Schwellen- und Entwicklungsländern investieren, lassen sich zu den nachhaltigen Geldanlagen zählen. Wichtig in dem Zusammenhang ist ESG, das steht für „Environmental Social Governance“ (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Diese Punkte können als Richtschnur für Investoren dienen.