Sechs Geldinstitute im Test So gut ist Bankberatung in der Region

Es ist wichtig für Kunden, dass Beratungsgespräche diskret geführt werden. Bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach, der Deutschen Bank, der Volksbank in Krefeld und der Santander laufe ich nicht Gefahr, dass andere Kunden zuhören. Die Gespräche dort führen die Berater in separaten Büros. In den anderen Banken geschieht das allerdings in Großraumbüros, sodass man im Wartebereich jedes Detail mithören kann. Bei der Commerzbank in Neuss erfahre ich so den Kontostand eines älteren Herrn. In der Postbank-Filiale in Düsseldorf sind die Beratungsräume lediglich mit Kunststoffwänden abgesteckt.