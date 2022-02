Gehaltsreport NRW-Unternehmen : Das verdient man bei RWE

Düsseldorf Der Energiekonzern RWE ist einer der größten Arbeitgeber in NRW. Die Berufsbilder reichen vom Metallwerker über den Steiger im Tagebau bis zum Entwickler von Windparks. Die Jahresgehälter reichen von rund 26.000 Euro bis vier Millionen Euro. Ein Blick auf die Gehaltszettel.

Im nächsten Jahr feiert RWE sein 125-jähriges Bestehen. Als kleines Stadtwerk fing man an, wuchs dann zum Großkonzern mit zeitweise 75.000 Mitarbeitern auf, ist aber auch nach der Neuordnung mit Eon noch einer der größten Arbeitgeber im Land. RWE wandelt sich vom Braunkohle- zum Ökostrom-Riesen, gerade erst hat man 200 neue Stellen für die Entwicklung von Wind- und Solarparks ausgeschrieben. Was aber verdient man bei dem Konzern, dessen Name früher boshaft als Abkürzung für „Ruhe, Wohlstand und Erholung“ übersetzt wurde? Im Rahmen unserer kleinen Serie werfen wir einen Blick auf die Gehaltsabrechnungen und erklären,