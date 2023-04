Erzieher, Bahnfahrer, Pfleger So viel Geld verdient man bald im öffentlichen Dienst

Busfahrer (NRW) 3.052,29 Euro beträgt das monatliche Bruttogehalt von Busfahrern in Nordrhein-Westfalen derzeit. Wenn am 1. März 2024 die Erhöhung in Kraft tritt, bekommen sie 3.431,17 Euro brutto im Monat, also 378,88 Euro (12,41 Prozent) mehr. Zusätzlich gibt es das gestaffelte Inflationsausgleichsgeld von 3000 Euro – wie in den anderen Branchen.