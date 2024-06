Bayer, RWE & Co. Wie hoch sind die durchschnittlichen Gehälter der NRW-Konzerne?

Trotz schwacher Konjunktur verdient die Belegschaft in den Konzernen von NRW weiterhin sehr gut. Spitzenreiter bleiben die Mitarbeiter von Bayer, die im vergangenen Jahr auf ein Bruttosalär von durchschnittlich 123.000 Euro pro Kopf kamen. Das ergibt eine Auswertung der sogenannten Vergütungsberichte der wichtigen Aktiengesellschaften in NRW durch unsere Redaktion. In ihnen müssen die Unternehmen zwar vorrangig die Gehälter der Vorstände veröffentlichen, sind aber auch verpflichtet, die durchschnittlichen Gehälter ihrer Belegschaft in Deutschland zu publizieren.