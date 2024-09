Engagement gegen Lebensmittelverschwendung „Too good to go“ liefert nun direkt an die Haustür

Und diesen Lieferservice bietet nun auch „Too Good To Go“ seinen Kunden an. Ab sofort kann nicht nur per App bestellt und abgeholt werden, sondern die Bestellung wird direkt als Paket nach Hause geliefert. Nach Angaben des Unternehmens wurde der Lieferservice im Juli in einer Pilotphase getestet – mit Erfolg, wie das Unternehmen mitteilt. So seien innerhalb weniger Tage einige der zahlreichen Lebensmittelpakete ausverkauft gewesen. Dies habe das Unternehmen dazu veranlasst ihr neues Angebot für alle Nutzer auf ganz Deutschland und Österreich auszuweiten und die Palette an Markenprodukten zu erweitern. Durch den neuen Service sollen auch Personen erreicht werden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind sowie Personen, die im ländlichen Raum leben, Lebensmittel retten wollen, aber dies aufgrund eines nur eingeschränkten Angebots an Überraschungstüten nur bedingt können. „Too Good To Go“ wirbt mit „maximaler Flexibilität“ dank der neuen Lieferung direkt an die Haustür.