Cyber-Versicherungen im Check : Das Geschäft mit den Internet-Gefahren

Düsseldorf Die Gefahr, im Internet einen Schaden zu verursachen oder zu erleiden, ist groß. Das haben auch die Versicherungen längst erkannt. Sie bieten deshalb sogenannte Cyber-Versicherungen an. Doch Verbraucher sollten gewarnt sein.

Preise Die Kosten für die Cyber-Versicherungen der oben genannten Anbieter variieren zwischen 6,90 Euro und 113,15 Euro im Jahr. Dass es so große Preisunterschiede gibt, liegt an den sehr unterschiedlichen Angeboten. Manche Versicherer bieten spezielle Internet-Versicherungen, einige nur Internet-Rechtsschutz und ein Teil der Anbieter kombiniert den Internet-Schutz mit anderen Versicherungen (zum Beispiel mit der Hausratversicherung).

Sind Cyber-Versicherungen sinnvoll? „Wir raten grundsätzlich eher davon ab, eine Cyber-Versicherung abzuschließen“, sagt Verbraucherschützer Opfermann. „Das Geld ist besser in einen guten Virenschutz investiert. Oftmals hilft auch einfach gesunder Menschenverstand, indem man vorsichtig im Internet unterwegs ist und regelmäßig seine Passwörter verändert.“ Auch der Bund der Versicherten (BDV) rät im privaten Bereich vom Abschluss einer Internet-Versicherung ab. „Die am Markt erhältlichen Produkte in diesem Bereich decken keine zusätzlichen, existenzbedrohenden (Cyber-)risiken ab“, heißt es in einer Stellungnahme. Das heißt: Wer über eine Hausrat-, Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung verfügt, ist in der Regel bereits ausreichend gegen Cyberrisiken geschützt.