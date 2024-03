Schlecht fürs Tierwohl Gefärbte Ostereier stammen häufig aus Käfighaltung

Alternativ kann man die Eier auch mit pflanzlichen Farben bemalen. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt rote Beete und rote Zwiebeln für ein kräftiges Rot und Rotkohlblätter fürs knallige Blau. Es geht ganz leicht: die Pflanzenteile in kleine Stücke schneiden und kochen. Dann trennt man laut Verbraucherschützer den Farbsud ab, gibt ein wenig Essig dazu und legt die gekochten weißen Eier in den Sud. Wer ein leuchtendes Gelb bevorzugt, kann auch zu Kurkuma-Pulver greifen. Zwei Esslöffel in einem Topf Wasser genügen – darin kocht man die Eier dann zehn Minuten lang. Et voilà – schon fertig.