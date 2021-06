Unwetterschäden : Gefährliche Versicherungslücke beim Elementarschutz

Düsseldorf Hagel, Starkregen, Gewitter – immer wieder sind wir von extremen Wetterereignissen betroffen. Die Wohngebäudeversicherung deckt nicht jeden Schaden. Dafür braucht man häufig einen zusätzlichen Elementarschutz.

Immer öfter sind Eigentümer und Mieter von schweren Hagelschlägen, Starkregen oder Blitzflut betroffen. Das Umweltbundesamt befürchtet, dass bei weiter steigenden Treibhausgas-Emissionen Extremwetterereignisse zum Normalfall werden könnten. Während Schäden durch Blitze und Hagel fast immer in der klassischen Hausrat- und Wohngebäudeversicherung mit abgesichert sind, gilt das für eine ganze Reihe von Unwetterschäden, zum Beispiel Starkregen, nicht. „Wer ein Haus besitzt, ebenerdig wohnt oder einen Keller hat, ist gefährdet“, warnt der Versicherungsberater Andreas Kutschera aus Mönchengladbach. Daher rät er, sich die Versicherungspolice genau anzusehen. In der Regel wüssten die wenigsten Verbraucher genau, wie umfangreich sie abgesichert seien.

Viele Haushalte dürften eine gefährliche Versicherungslücke haben. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft haben bundesweit 55 Prozent der Wohngebäudebesitzer keinen Extra-Elementarschutz. Die Zusatzpolice schützt vor Schäden durch Starkregen, Hochwasser, Rückstau, Schnee, Erdbeben und Lawinen. Ein Test mit einem Haus in Düsseldorf zeigt, was der erhöhte Elementarschutz kostet, denn je nach Anbieter wird das Unwetterrisiko unterschiedlich bewertet. So liegt der Aufschlag für Extra-Elementarschutz in der Übersicht zwischen 23 und 72 Prozent. Beim günstigsten Anbieter, der Schleswiger Versicherung, zahlt der Hausbesitzer für den zusätzlichen Unwetterschutz rund 185 Euro im Jahr mehr, während die Ostfriesische Versicherungsbörse für die Zusatzpolice über 300 Euro pro Jahr mehr möchte. In sehr geringem Umfang wird hingegen die Hausratversicherung durch einen Extra-Unwetterschutz teurer. Für das Musterhaus würde der Aufpreis meist bei rund 30 Euro pro Jahr liegen. Unabhängig davon gilt: Ein gewisser Selbstschutz ist trotz verbesserter Wohngebäude- und Hausrat-Versicherung sinnvoll. So sollte man Wertvolles möglichst nicht im Keller lagern.