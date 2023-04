Kampf gegen Engpässe bei Arzneien Gefährliche Pharma-Pläne der EU

Doch in einem zentralen Punkt sind die EU-Pläne gefährlich und werden den Mangel verschärfen statt zu heilen. So will die Kommission, dass Hersteller von Nachahmer-Präparaten (Generika) schon acht Jahre, nachdem der Erfinder die Zulassung für sein neues Medikament erhalten hat, auf den Markt dürfen. Bislang gilt für Hersteller innovativer Arzneien ein Patentschutz von zehn Jahren. Mit der Verkürzung glaubt die EU, das Angebot schneller ausweiten zu können. Doch das ist planwirtschaftliches Denken und setzt die falschen Anreize.