15 Prozent Jobabbau Gefährdet massiver Intel-Sparkurs Chipfabrik in Magdeburg?

Für die geplante neue Chip-Fabrik in Magdeburg sind das schlechte Nachrichten. Zwar betonte Gelsinger, dass Intel an seiner Strategie „IDM 2.0“ (Integrated Device Manufacturing 2.0) festhalten will. Diese sieht eine Erweiterung der eigenen Fertigungskapazitäten vor. Zu den konkreten Investitionsvorhaben in Deutschland, Frankreich und Italien verlor der Konzernchef jedoch kein Wort.