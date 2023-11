Wirtschaft lehnt EU-Austritt der Niederlande ab „Niederlande bleiben im Euro, keine Grenzkontrollen“

Wilders müsse also „sehr oft über seinen Schatten springen“, falls er Ministerpräsident werden wolle. Dabei käme allerdings als weiteres Problem hinzu, dass völlig unklar ist, ob Wilders Personal habe, um Ministerämter zu übernehmen. „Die PVV ist faktisch eine Ein-Personen-Partei, die bisher als reine Protestpartei eingestuft wurde. Es bleibt abzuwarten, ob sie auch vom Personal her in der Lage wäre, in eine Regierung einzutreten beziehungsweise sie zu führen.“ Dabei muss gesehen werden, dass Geert Wilders zwar sehr geschickt im TV auftreten kann, aber wegen Anschlagsdrohungen seit Jahren sehr isoliert lebt – er ist radikaler Gegner des Islam und fordert dessen Verbot in den Niederlanden.