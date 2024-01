Vorrangig Ferienflieger betroffen Streik bei Lufthansa-Ableger Discover

Discover Airlines erklärt, rund 30 Flüge ab Frankfurt und München seien betroffen. Das Unternehmen hofft, dass einige der Flüge trotz Streik nicht gestrichen werden müssen. Es will auch versuchen, möglichst viele Flüge mit anderen Jets und Crews durchzuführen. Das könnte weitgehend erfolgreich sein, weil der Lufthansa-Konzern inklusive der Schweizer Swiss, Austrian in Wien sowie Eurowings in Köln insgesamt mehr als 600 Jets in seiner Flotte hat. Ansonsten sollen Passagiere auf andere Flugzeuge umgebucht werden, was natürlich Problemen provozieren könnte, weil dies zu Umsteigelösungen statt der gebuchten Direktflüge führen könnte.