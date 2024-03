So geht es nach dem GDL-Ausstand weiter Bald drohen noch mehr Lokführer-Streiks

In Nordrhein-Westfalen stehen Pendler und Reisende relativ gut da – denn der Nationalexpress, die Eurobahn, die RheinRuhrBahn, Westfalenbahn und die Rurtalbahn werden nicht bestreikt. Sie betreiben unter anderem den RE1, RE13 oder RE47. Bei den S-Bahn-Linien sieht es ganz unterschiedlich aus – einige fallen komplett aus, wie die S2 zwischen Dortmund und Essen/Recklinghausen oder die S11 zwischen Bergisch-Gladbach und Düsseldorf-Flughafen. Andere wie die S8 zwischen Hagen und Mönchengladbach oder die S1 zwischen Dortmund und Solingen fahren nur im 60-Minuten-Takt. Ähnlich sieht es bei den RB- und den RE-Linien aus. Wer auf den Zug oder die Bahn angewiesen ist, sollte sich rechtzeitig vor der Fahrt auf der DB-Internetseite oder in der App über die Verbindung informieren. Auf zuginfo.nrw ist außerdem aufgelistet, welche Züge in NRW fahren und welche nicht.