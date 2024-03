GDL, Lufthansa und Co. Das müssen Sie jetzt über die Streiks der kommenden Tage wissen

Denn Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft der Deutschen Lokführer (GDL), kündigte am Montag nicht nur den 35-stündigen Streik von Donnerstagmorgen um zwei Uhr bis Freitagmittag um 13 Uhr an. Er sprach auch von sogenannten Wellenstreiks, die die GDL nicht mehr 48 Stunden vorher ankündigen wolle: „Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr“, sagte der GDL-Chef. Auf die Frage, ob die Lokführer auch in den Osterferien streiken würden, gab er keine klare Antwort, schloss es aber auch nicht aus. Das bedeutet: Auch Urlauber müssen mit Einschränkungen im Zugverkehr rechnen und sollten einen Plan B entwickeln, falls ihre Verbindung doch ausfallen sollte.