Ohne Boostern wird es schwierig : Gastronomen in NRW fürchten 2G-Plus-Regel

Düsseldorf Der bundesweite Expertenrat drängt darauf, dass Geimpfte und Genesene nur noch in Restaurants dürfen, wenn sie sich auch noch testen oder boostern lassen. Die SPD findet das vernünftig, das Land wartet ab, viele Betriebe sorgen sich.

Das Entscheidende daran ist, dass es nicht einfach darum geht, Geimpften und Genesenen vor dem Besuch eines Restaurants oder einer Kneipe noch einen Test aufzuzwingen, sondern dass Bürger sich in einem solchen Szenario mit einer Auffrischungsimpfung von der Testpflicht befreien können. „So verstanden, habe ich Sympathie für eine 2G-Plus-Regel in der NRW-Gastronomie“, sagt Zanda Martens, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf und promovierte Juristin unserer Redaktion. „Wir ermuntern die Bürger noch mehr, sich boostern zu lassen. Und wir senken durch Corona-Tests bei den anderen Gästen das Infektionsrisiko.“

Auffrischung Bundesweit sind 40,1 Prozent der Bürger geboostert, in NRW sind es 42,7 Prozent. Aber von den Bürgern ab 18 Jahren haben in NRW bereits 50,9 Prozent einen Auffrischungs-Pieks erhalten – Tendenz steigend.

Trend In ganz Deutschland sind 71,4 Prozent der Bürger vollständig geimpft, in NRW sind es laut RKI 74,4 Prozent der Bürger . Bürger ab 18 Jahren sind in NRW allerdings schon zu 85,4 Prozent immunisiert, im Nachzüglerland Sachsen sind es mit rund 60 Prozent, trotzdem eine Mehrheit.

Nichts von einer 2G-plusRegel halten dagegen Gastronomen oder Bäcker: „Der Umsatz in den Cafeterias der Bäckereien liegt auch jetzt noch 50 Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Krise“, warnt Jörg von Polheim, Landesinnungsmeister vom Verband des Rheinischen Bäckerhandwerkes aus Hückeswagen. „Ich bin zwar geimpft und geboostert. Aber immer neue Einschränkungen machen die Menschen mürbe und schaden den Betrieben.“ Dabei stört ihn an der jetzigen NRW-Regelung besonders, dass es keine Differenzierung zwischen Innen- und Außengastronomie gibt: „Wenn Kunden eine Tasse Kaffee draußen trinken, liegt das Infektionsrisiko doch bei Null.“

Ähnlich sieht dies Giuseppe-Saitta, einer der bekanntesten Restaurantbetreiber in Düsseldorf. „Alle weiteren Regulierungen wären nicht gut für die Gastronomie“, sagt er. „Das würde bedeuten: wenn ich keinen Test zur Hand habe, dann fällt ein spontanes Abendessen weg oder ein schneller Kaffee oder die Möglichkeit, kurz mal eine Pizza zu essen. Die Gäste kommen dann einfach nicht.“ Saitta spricht auch aus der Perspektive des Vorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Nordrhein: „Man muss auf politischer Ebene überlegen, dass die Umsätze wahrscheinlich rapide sinken und dass Unterstützungen für die Gastronomen nötig sein werden. Prinzipiell ist die Branche natürlich für alles, was einen Lockdown verhindert und die Pandemie eindämmt.“

Alexander Bliersbach, Chef des „Drusushof“ in Neuss, kann eine 2G-plus-Regel in der Gastronomie zwar mit Blick auf den Infektionsschutz nachvollziehen, für die Branche wäre diese Verschärfung jedoch „der Todesstoß“, wie er sagt. Schon durch die 2G-Regelung für Restaurants, Kneipen und Co. sei die Frequenz spürbar zurückgegangen. Tests für Geimpfte oder Genesene wären ein Aufwand, der weitere Einbußen – und auch Schließungen – verursachen werde. „2G plus ist nicht alltagsgebräuchlich – für keine Branche“, so der Gastronom.