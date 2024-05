Hotels und Lokale Gastronomen hoffen auf Schub durch EM

An den EM-Schub glauben auch andere Branchenkenner. „Die Menschen wollen wieder mal was Positives erleben. Wenn die deutsche Mannschaft weit kommt – umso besser. Aber auch wenn sie früh ausscheiden sollte, wird die Euro ein Fest“, heißt es unter den Experten. Die Einschätzung: Der Branche könnte die EM ein Absatzplus von fünf Prozent bringen. Zum Vergleich: Schon vor der WM 2006 in Deutschland ging der Bierkonsum deutlich nach oben. Damals vermeldete das Statistische Bundesamt für den Monat Mai trotz schlechten Wetters gegenüber einem absatzstarken Mai 2005 noch einmal ein Plus von acht Prozent. Und auch während der Turniere steigt der Bierdurst regelmäßig: „Große Fußball-Events in der Vergangenheit haben gezeigt, dass während der Turnierdauer mehr Bier getrunken wird als sonst in Sommerwochen üblich. Im WM-Jahr 2006 wurden vor und während der WM rund fünf Prozent mehr Bier verkauft, bei den Folgeveranstaltungen rund vier Prozent“, sagt Holger Eichele, Präsident des Deutschen Brauer-Bundes. Damit seien solche Veranstaltungen „grundsätzlich von hoher Relevanz für die deutschen Brauereien“. Allerdings hängt bei manchen die Lust am Biertrinken womöglich neben dem Wetter doch auch am fußballerischen Erfolg. Dehoga-Präsident Rothkopf setzt voll auf den Sonnen-Sommermärchen-Effekt: „Wenn das Wetter und unsere Nationalmannschaft im wahrsten Sinne des Wortes mitspielen, werden wir alle eine tolle Zeit haben.“