Trotz Lieferstopp : Deutsche Gasspeicher sind zu 90 Prozent gefüllt

Arbeit an einem Gasspeicher in Frankenthal, Rheinland-Pfalz. Bis Anfang November sollen 95 Prozent der deutschen Gasspeicher gefüllt sein. Foto: dpa/Uwe Anspach

Berlin Es wird wieder geheizt in Deutschland. Die Gasspeicher können trotzdem weiter befüllt werden - auch ohne Erdgas aus Russland. Bis Anfang November soll ein Füllstand von 95 Prozent erreicht werden.

Obgleich die Gaslieferungen aus Russland Ende August eingestellt wurden, sind die deutschen Gasspeicher mittlerweile zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Das geht aus Daten der europäischen Speicherbetreiber hervor, die am Abend im Internet veröffentlicht wurden. Demnach erreichten die Speicher am vergangenen Sonntag einen Füllstand von 90,07 Prozent - 0,32 Prozentpunkte mehr als am Vortag. Die Füllstandsangaben werden immer mit Verzögerung gemeldet.