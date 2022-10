Eckdatenpapier der Experten : Gaskommission will sofortige Sonderzahlung und Preisdeckel

Berlin Zur Entlastung der Gaskunden will die Expertenkommission zur Gaspreisbremse der Bundesregierung ein Stufenmodell vorschlagen. Das geht aus einem Eckdatenpapier der Gaskommission hervor. Die Experten wollen am Vormittag ihre Vorschläge präsentieren.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat sich am Montagmorgen nach Angaben von Insidern auf Vorschläge für eine Dämpfung des Anstiegs der Gaspreise verständigt. Die Kommission habe nach einer Nachtsitzung kurz nach 06.30 Uhr einstimmig einen Zwischenbericht beschlossen, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. In einer ersten Stufe sei für Dezember eine Erstattung in Höhe einer Monatsabschlagzahlung vorgesehen, sagte ein Insider. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte lediglich, dass die Kommission nach 35-stündigen Beratungen eine Reihe von Empfehlungen beschlossen habe. Diese würden am Vormittag der Bundesregierung überreicht und dann von den Vorsitzenden der Kommission der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine entsprechende Pressekonferenz ist für 10.30 Uhr angesetzt.