Füllstand von 95 Prozent erreicht : Wie lange reichen volle Gasspeicher?

Der größte deutsche Gasspeicher liegt in Rehden - und ist noch nicht voll. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Düsseldorf Die Gasspeicher sind im Durchschnitt zu mehr als 95 Prozent gefüllt. Doch warum reicht das nicht, um über den Winter zu kommen? Warum hat Frankreich nun Gas für uns? Und was ist das Problem bei Porenspeichern wie Rehden?

Es gibt auch gute Nachrichten beim Thema Energie: Deutschland kommt beim Einspeichern voran, und Frankreich startet Gas-Lieferungen an den Nachbarn.

Wie voll sind die Gasspeicher?

Der Speicherstand liegt bei 95,14 Prozent, wie aus der Webseite von Europas Gasinfrastruktur-Betreiber (GIE) am Donnerstagabend hervorging. Damit ist das Ziel, bis zum 1. November 95 Prozent zu erreichen, geschafft. Allerdings heißt es in der Verordnung des Wirtschaftsministers auch, dass alle Speicher dieses Ziel erfüllen sollen. Das ist beim größten deutschen Speicher in Rehden schwer möglich: Hier beträgt der Füllstand 83,24 Prozent. Er war vom russischen Gazprom-Konzern fast komplett geleert worden. Seit die Netzagentur Treuhänderin der Gazprom Germania ist, geht die Befüllung voran, die sie dem Ratinger Unternehmen Trading Hub Europe übertragen hat. Allerdings ist Rehden ein Porenspeicher, und hier hat die Geschwindigkeit der Befüllung natürliche Grenzen.

Was ist ein Porenspeicher?

Es gibt zwei Arten von Speichern: Poren- und Kavernenspeicher. Porenspeicher sind natürliche Lagerstätten, die sich in porösem Gestein befinden, in dem das Gas ähnlich wie von einem stabilen Schwamm aufgenommen wird, erläutert der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG). Kavernenspeicher sind dagegen große, künstlich angelegte Hohlräume unter der Erde, etwa in Salzstöcken. „Die Ein- und Ausspeicherleistung von Kavernenspeichern ist höher als die von Porenspeichern“, erläutert der Verband. Denn: „Bei Porenspeichern muss das Gas zunächst durch das poröse Gestein strömen, während die Kavernen über eine Tiefbohrung direkt mit den obertägigen Speicheranlagen verbunden sind.“

Reichen volle Gas-Speicher für den Winter?

Nein. Die Speicher alleine bringen Deutschland nicht über den Winter, sie können nur ein Viertel des Bedarfs von Wirtschaft und Haushalten decken. „Selbst wenn die Gasspeicher bereits zu 100 Prozent gefüllt wären, würde das lediglich für rund zwei Wintermonate ausreichen“, sagt Manuel Frondel, Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes. „Weil der Winter bekanntlich länger dauert, sollte so viel Erdgas wie nur möglich eingespart werden. Auch deshalb, weil wir vermeiden sollten, im Frühjahr mit nahezu leeren Gasspeichern dazustehen.“ Der Winter 2023/2024 könnte ein noch größeres Problem werden: „Das Wiederbefüllen wird 2023 ohne russisches Gas schwerer werden als dieses Jahr“, so Frondel. „Die Nachfrage nach Erdgas könnte dadurch reduziert werden, indem wir alles an Kohlekraftwerkskapazitäten ans Netz bringen, was geht, und die drei verbliebenen Atomkraftwerke möglichst bis Ende 2024 laufen lassen.“ Das habe auch dämpfende Effekte auf die Gas- und Strompreise.

Wie gut sparen die Deutschen Gas?

Die Industrie hat früh auf die Preise reagiert und durch den Wechsel auf Öl oder Kohle (Fuel Switch) Gas eingespart. Wegen des warmen Wetters ist aber auch der Verbrauch von Haushalten und kleinere Firmen gesunken. Pro Tag seien im Schnitt 571 Gigawattstunden verbraucht worden, nach einem Durchschnittswert von 805 Gigawattstunden in den gleichen Kalenderwochen 2018 bis 2021, so die Netzagentur. Doch auch in kalten Wochen müssen Industrie und Haushalte sich beschränken: „Wenn wir auch, wenn es wieder kälter wird, weiter mindestens 20 Prozent Gas sparen, können wir gut über den Winter kommen. Es kommt jetzt auf uns alle an“, sagte Klaus Müller, Chef der Netzegnetur. Auch die Gaskommission mahnt, es müsse 20 Prozent des Gases eingespart werden.

Was bringen die Gas-Lieferungen aus Frankreich?