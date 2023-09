Krisenübung bei der Netzagentur Was passiert, wenn doch das Gas ausfällt?

Aus Russland kommt schon lange kein Pipeline-Gas mehr nach Deutschland. Doch was passiert, wenn auch andere Lieferungen ausfallen oder der Winter sehr kalt wird? Wie kann man dann schnell die geschützten Kunden absichern? Wer muss dann vom Netz? Das probt die Bundesnetzagentur am Donnerstag in einer Krisenübung, wie sie am Morgen mitteilte.